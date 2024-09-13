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Сикорский призвал Украину "найти решение" относительно Волынской трагедии, "прежде чем Польша будет принимать более жесткие меры"

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Сікорський закликав знайти рішення Волинської трагедії

Глава польского МИД Радослав Сикорский призвал Украину провести эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Об этом он сказал в интервью Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

Сикорский рассказал, что 13 сентября отправится в Киев, где планирует встретиться с украинским коллегой и православным духовенством. Во время встречи Сикорский хочет поднять тему чествования погибших в Волынской трагедии.

"То, что произошло в 1943 году во время немецкой оккупации Польши и Украины, было планом украинского (движения - Ред.) сопротивления (провести - Ред.) этническую чистку Волынской области путем массового убийства польского гражданского населения", - заявил глава МИД.

По его словам, в течение нескольких месяцев было убито от 80 000 до 120 000 человек. В то же время Сикорский признал, что "были и акты мести со стороны польского движения сопротивления".

Он также добавил, что Польша преодолела свой имперский синдром в отношении Украины, но имеет одну просьбу: провести эксгумацию жертв Волынской трагедии, чтобы похоронить их по христианскому обычаю.

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Сикорский сказал, что хочет донести две мысли. Объяснить полякам - что невозможно вернуть к жизни ни одну из жертв Волынской трагедии, но что можно строить лучшее будущее с соседями. А украинцам - что надо "найти решение, прежде чем Польша будет принимать более жесткие меры".

"Наша общественность очень взволнована по этому поводу. Тогда уцелевших поляков депортировали в Польшу, а их потомки теперь представляют миллионы людей, для которых этот вопрос является важным и которые голосуют", - объяснил глава польского МИД.

Он подытожил, что "великие нации способны распознавать темные места в своей истории".

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Топ комментарии

  • Лис Микита 4754e778
    Проблема в тому,що не можливо зробити те,чого не має.Поляки в своїх націоналістичних спекуляція і відвертій брехні зайшли дуже далеко,як колись "риги" з поділом українців на сорти.Крапка в цьому питанні давно поставлена ще Квасневським і Кучмою.Загиблих з польського боку було від 12 тис.до 19 тис. з українського боку від 9 тис. до 15 тис. Загальна кількість жертв-36 750 осіб з обох боків,а не виключно поляків,як продають свому суспільству польські ультраправі і ультраліві,щоб здобути голоси на виборах.Раніше вони постійно перед виборами качали тему Катині,поки путло літак з Качинським не збив,після того,з 2010 року про Катинь забули і почали качати Волинську трагедію.а от операція "Вісла"- поляками замовчується.
  • Cremona Simf
    Думаєте, що поляки на цьому зупиняться?
    Задовбали конкретно болвани. Війна йде, а ми повинні ексгумацією займатися.

    Вони хворі. Втратили почуття реальності.
  • Artmind
    Робімо ядерну зброю щоб ніяка падла не гавкала. А ти сцикорьський готуй репарації за окупацію зунр 1919-1939
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