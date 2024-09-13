Сикорский призвал Украину "найти решение" относительно Волынской трагедии, "прежде чем Польша будет принимать более жесткие меры"
Глава польского МИД Радослав Сикорский призвал Украину провести эксгумацию жертв Волынской трагедии.
Об этом он сказал в интервью Le Monde, передает Цензор.НЕТ.
Сикорский рассказал, что 13 сентября отправится в Киев, где планирует встретиться с украинским коллегой и православным духовенством. Во время встречи Сикорский хочет поднять тему чествования погибших в Волынской трагедии.
"То, что произошло в 1943 году во время немецкой оккупации Польши и Украины, было планом украинского (движения - Ред.) сопротивления (провести - Ред.) этническую чистку Волынской области путем массового убийства польского гражданского населения", - заявил глава МИД.
По его словам, в течение нескольких месяцев было убито от 80 000 до 120 000 человек. В то же время Сикорский признал, что "были и акты мести со стороны польского движения сопротивления".
Он также добавил, что Польша преодолела свой имперский синдром в отношении Украины, но имеет одну просьбу: провести эксгумацию жертв Волынской трагедии, чтобы похоронить их по христианскому обычаю.
Сикорский сказал, что хочет донести две мысли. Объяснить полякам - что невозможно вернуть к жизни ни одну из жертв Волынской трагедии, но что можно строить лучшее будущее с соседями. А украинцам - что надо "найти решение, прежде чем Польша будет принимать более жесткие меры".
"Наша общественность очень взволнована по этому поводу. Тогда уцелевших поляков депортировали в Польшу, а их потомки теперь представляют миллионы людей, для которых этот вопрос является важным и которые голосуют", - объяснил глава польского МИД.
Он подытожил, что "великие нации способны распознавать темные места в своей истории".