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Кинофестиваль в Торонто отменил показ пропагандистского фильма "Русские на войне" из-за "угроз для работы фестиваля"

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В Торонто скасували показ фільму Росіяни на війні

Международный кинофестиваль в Торонто отменил показы пропагандистского фильма "Русские на войне" из-за сообщения об "угрозе общественной безопасности".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление фестиваля.

"Фестиваль вынужден приостановить показы "Русских на войне" в пятницу, субботу и воскресенье, поскольку нам стало известно о значительных угрозах для работы фестиваля и общественной безопасности", - говорится в заявлении.

Организаторы говорят, что это беспрецедентный шаг для фестиваля.

"Как учреждение культуры мы поддерживаем гражданский дискурс о фильмах... в том числе при наличии разногласий во взглядах, и мы полностью поддерживаем мирные собрания. Однако мы получили информацию, которая указывает на потенциальные действия в ближайшие дни, которые будут представлять значительный риск. Учитывая серьезность этих беспокойств, мы не можем продолжать как было запланировано", - пишут они.

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По словам организаторов, решение об отмене показов было принято для безопасности всех гостей фестиваля, сотрудников и волонтеров.

"Это решение было очень сложным. Когда мы выбираем фильмы, то руководствуемся нашей миссией, ценностями и программными принципами. Мы уверены, что этот фильм заслуживает места в программе нашего фестиваля, и мы решительно настроены показать его, когда это будет безопасно", - резюмировали организаторы.

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Напомним, канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой, решила в дальнейшем не демонстрировать его.

Ранее Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.

Топ комментарии

  • Лис Микита 4754e778
    В тому фільмі є підрозділи,які були в Бучі,Ірпені,Мощуні..і їх там так відбілили за канадські гроші,що подивившись той фільм,можна почати жертв в Бучі звинувачувати в злочинах проти "рускіх мальчіков"..А фільм "Хорошиє есесовці в Освенцімі" канадський уряд не планує профінансувати? Взагалі,якби в Україні був генпрокурор,а не шавка ФСБшника Єрмака,то режисерка вже давно б мала інтерполом розшукуватись,той фільм-це чиста глорифікація 436-2 частина 3. ККУ.Альо,пане "зелений"прокурор Костін,де відкрита справа проти режисерки Трофімової?Де запит на "синю картку" в інтепол?
  • Gen b02aa289
    Ми впевнені, що цей фільм заслуговує на місце у програмі нашого фестивалю, і ми рішуче налаштовані показати його, коли це буде безпечно", - резюмували організатори.

    позов треба подавати, якщо вони підтримують хароших русских
  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    Нічого до них не дійшло. Вони відступили тіпа під загрозою безпеки. Типові соціалістично-ліберальні брехливі свині.
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