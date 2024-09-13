Кинофестиваль в Торонто отменил показ пропагандистского фильма "Русские на войне" из-за "угроз для работы фестиваля"

Международный кинофестиваль в Торонто отменил показы пропагандистского фильма "Русские на войне" из-за сообщения об "угрозе общественной безопасности".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление фестиваля.

"Фестиваль вынужден приостановить показы "Русских на войне" в пятницу, субботу и воскресенье, поскольку нам стало известно о значительных угрозах для работы фестиваля и общественной безопасности", - говорится в заявлении.

Организаторы говорят, что это беспрецедентный шаг для фестиваля.

"Как учреждение культуры мы поддерживаем гражданский дискурс о фильмах... в том числе при наличии разногласий во взглядах, и мы полностью поддерживаем мирные собрания. Однако мы получили информацию, которая указывает на потенциальные действия в ближайшие дни, которые будут представлять значительный риск. Учитывая серьезность этих беспокойств, мы не можем продолжать как было запланировано", - пишут они.

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По словам организаторов, решение об отмене показов было принято для безопасности всех гостей фестиваля, сотрудников и волонтеров.

"Это решение было очень сложным. Когда мы выбираем фильмы, то руководствуемся нашей миссией, ценностями и программными принципами. Мы уверены, что этот фильм заслуживает места в программе нашего фестиваля, и мы решительно настроены показать его, когда это будет безопасно", - резюмировали организаторы.

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Напомним, канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой, решила в дальнейшем не демонстрировать его.

Ранее Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.