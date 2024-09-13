Столтенберг станет руководителем Мюнхенской конференции по безопасности
После завершения своей работы на посту генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
После проведения конференции в феврале 2025 года, Столтенберг заступит на место Кристофа Хойсгена, немецкого дипломата, который руководил событием в течение последних двух лет. Бывший многолетний председатель Вольфганг Ишингер останется президентом совета фонда Мюнхенской конференции по безопасности.
"Эта должность ставит Столтенберга во главе "важнейшего трансатлантического института в период повышенного беспокойства относительно направления войны в Украине и будущего НАТО после президентских выборов в США в ноябре", - говорится в материале.
Официального подтверждения этой информации пока нет. В НАТО также отказались от комментариев.
Столтенберг - генсек НАТО
Столтенберг занимает должность генсека НАТО с октября 2014 года. Он возглавлял оборонный блок во время нескольких международных кризисов, при его каденции прошло почти все развитие украинско-российского противостояния, которое в итоге привело к полномасштабному вторжению России в феврале 2022 года.
По первоначальному плану Столтенберг должен был уйти с должности еще в 2022 году, но по просьбе стран Альянса остался на посту после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и его каденцию дважды продлевали еще на год.
Его полномочия истекают 30 сентября 2024 года. 1 октября Столтенберга на посту генсека Альянса заменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Мюнхенская конференция по безопасности
Была основана в 1963 году бывшим офицером вермахта и участником немецкого сопротивления Эвальдом-Гайнрихом фон Кляйст-Шменцином, который во время Второй мировой участвовал в планах по убийству Адольфа Гитлера.
Мероприятие по безопасности стало ключевым местом встречи для мировых лидеров и заслужило название "Давос с оружием", отсылка к Всемирному экономическому форуму в швейцарском Давосе.
Событие часто используют американские политики и высшее военное руководство США, чтобы обратиться к своим европейским союзникам.
Конференция также вошла в историю как место, где российский президент Владимир Путин в 2007 году изложил новую, более агрессивную доктрину безопасности, крайне критическую в отношении НАТО, что стало предвестником его решения через 15 лет начать полномасштабное вторжение в Украину.
После вторжения, которое началось всего через два дня после окончания конференции 2022 года, MSC стал форумом с высокими ставками для обсуждения подхода Запада по поддержке Украины против российской агрессии.
В 2024 году США представляла вице-президент и теперь кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, и во время выступления она изложила свои взгляды на роль Вашингтона в мире и в НАТО.