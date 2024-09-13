Великобритания не ищет конфликта с Россией, но российские власти первыми начали в Украине, которая имеет право защищаться, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что удары дальнобойным оружием по РФ будут означать участие НАТО в конфликте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Украина имеет право на самооборону от российской агрессии", - заявил Стармер.

Великобритания полностью поддерживает это право и предлагает возможности в этом контексте.

"Но мы не ищем конфликта с Россией - это нисколько не входит в наши намерения", - подчеркнул британский премьер.

Разрешение Великобритании на удары по РФ и заявление Путина и разрешение Великобритании на удары по РФ

По информации издания The Guardian, Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям на территории РФ. Отмечается, что соответствующее решение о применении Storm Shadow для ударов по российским целям было принято непублично и, скорее всего, не будет объявляться. Предполагают, что Украина сможет использовать Storm Shadow с определенными ограничениями, "чтобы избежать необдуманных или ненужных атак".

В свою очередь, кремлевский диктатор Путин заявил, что решение позволить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.

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