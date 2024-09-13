Политика Пентагона по предоставлению разрешения Украине бить британскими и американскими ракетами вглубь РФ остается без изменений, - Райдер

Политика США в отношении ударов вглубь России не изменилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство AP со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны США генерал-майора Пэта Райдера.

"На данный момент политика не изменилась. Я просто оставлю ее такой, как она есть", - отметил Райдер.

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Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена прорабатывает вопрос разрешения для Украины на удары американским оружием по военным целям на территории России.

А Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден не исключает предоставления Украине разрешения на удары по военным целям в России.

11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".