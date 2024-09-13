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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 631 420 человек (+1220 за сутки), 8671 танк, 18061 артсистема, 17 003 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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знищення,ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 631 420 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 631420 (+1220) человек,
  • танков - 8671 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин - 17003 (+48) ед,
  • артиллерийских систем - 18061 (+52) ед,
  • РСЗО - 1185 (+1) ед,
  • средства ППО - 945 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15113 (+80),
  • крылатые ракеты - 2591 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24560 (+79) ед,
  • специальная техника - 3071 (+10)

Напомним, на Харьковском направлении рашисты начали задействовать срочников. Это может свидетельствовать о нехватке кадровых военных в подразделениях РФ, из-за чего военное командование вынуждено использовать менее опытных солдат для выполнения боевых задач.

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3859 день москальсько-української війни.
    208!! одиниць техніки та 1220! чумардосів за день.
    Арта 53! та логістика 79! супер, ББМ перевалили за 17000!
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 631 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Сергій Малецький
    Техніки накосили дай Боже . Слава ЗСУ .
  • Vitaliy Kasenkov
    ББМ неочікуванно зробили ривок до ювілею.
    Та і взагалі наземка 200+ другу добу поспіль, такого ще не було.
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