Общие боевые потери РФ с начала войны – около 631 420 человек (+1220 за сутки), 8671 танк, 18061 артсистема, 17 003 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 631 420 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 631420 (+1220) человек,
- танков - 8671 (+18) ед,
- боевых бронированных машин - 17003 (+48) ед,
- артиллерийских систем - 18061 (+52) ед,
- РСЗО - 1185 (+1) ед,
- средства ППО - 945 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15113 (+80),
- крылатые ракеты - 2591 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24560 (+79) ед,
- специальная техника - 3071 (+10)
Напомним, на Харьковском направлении рашисты начали задействовать срочников. Это может свидетельствовать о нехватке кадровых военных в подразделениях РФ, из-за чего военное командование вынуждено использовать менее опытных солдат для выполнения боевых задач.