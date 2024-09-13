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В России заявили об уничтожении 20 беспилотников над шестью регионами

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український,безпілотник

Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 20 украинских беспилотников над территорией шести регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Збиття безпілотників в РФ

По данным ведомства, восемь беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, четыре - над Белгородской областью, три - над Курской областью, по два - над Смоленской и Орловской областями, а еще один - над территорией Калужской области.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов ночью писал об опасности ракетной атаки. Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в небе над регионом был сбит один дрон, на месте работают оперативные группы. Других подробностей он не привел.

Напомним, в ночь на 10 сентября власти ряда российских областей заявили о массированной атаке дронов. Предварительно известно, что под ударом были объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и аэродромы.

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