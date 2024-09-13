В России заявили об уничтожении 20 беспилотников над шестью регионами

Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 20 украинских беспилотников над территорией шести регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По данным ведомства, восемь беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, четыре - над Белгородской областью, три - над Курской областью, по два - над Смоленской и Орловской областями, а еще один - над территорией Калужской области.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов ночью писал об опасности ракетной атаки. Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в небе над регионом был сбит один дрон, на месте работают оперативные группы. Других подробностей он не привел.

Напомним, в ночь на 10 сентября власти ряда российских областей заявили о массированной атаке дронов. Предварительно известно, что под ударом были объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и аэродромы.

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