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Пентагон взаимодействует с ведомствами США, чтобы Россия не получала технологии даже в обход санкций.

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Речник Пентагону Патрік Райдер

Пентагон тесно взаимодействует с другими правительственными учреждениями Соединенных Штатов для того, чтобы лишить Россию любых возможностей получать американские технологии, даже в обход санкций.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что в США не хотят видеть, что американские технологии используются в войне против Украины.

"Мы, безусловно, не хотим видеть, чтобы американские технологии использовались (россиянами - ред.) в таких местах, как Украина - против украинских граждан", - подчеркнул Райдер.

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Представитель Минобороны США отметил, что Пентагон сотрудничает с другими правительственными структурами США по этому вопросу. В частности, взаимодействие происходит с Министерством торговли, чтобы компоненты американского производства не появлялись в оружии, которое используют подсанкционные страны, такие как Россия.

"Министерство обороны продолжит тесно сотрудничать с нашими межведомственными партнерами, чтобы предотвратить это", - заверил Райдер.

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV b687956a
    ***** дальнобойные балистические ракеты получил и насрать ему на санкции, а ети еще о каких то санкциях чешут. Да все ети санкции действуют только на долгосрочную перспективу. Иран всю жизнь под санкциями но клепает ракеты и дроны в таком количестве что даже раздает направо и налево всем террористам мира.
  • Andru 2e3f572d
    Іран скопіював Ізраїльскі та американські дрони, кажуть що взяли збиті над Іраком, цілком можливо

    але поставки такої кількості двигунів до них, чомусь не цікавлять ніколи нікого із західних політиків чи спецслужб

    Експорт ресурсів з Ірану в обхід санкцій також чомусь захід не цікавить, перевантаження танкерів відбувається прямо в морі під носом у флота Сша і вони б могли легко це зупинити, але роблять вигляд що проблеми не існує
  • роман f858c103
    можу привітати Пентагон ви не справились ! в кожній кацапській ракеті , в кожному іранському шахеді є американські технології .
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