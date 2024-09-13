Пентагон взаимодействует с ведомствами США, чтобы Россия не получала технологии даже в обход санкций.

Пентагон тесно взаимодействует с другими правительственными учреждениями Соединенных Штатов для того, чтобы лишить Россию любых возможностей получать американские технологии, даже в обход санкций.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что в США не хотят видеть, что американские технологии используются в войне против Украины.

"Мы, безусловно, не хотим видеть, чтобы американские технологии использовались (россиянами - ред.) в таких местах, как Украина - против украинских граждан", - подчеркнул Райдер.

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Представитель Минобороны США отметил, что Пентагон сотрудничает с другими правительственными структурами США по этому вопросу. В частности, взаимодействие происходит с Министерством торговли, чтобы компоненты американского производства не появлялись в оружии, которое используют подсанкционные страны, такие как Россия.

"Министерство обороны продолжит тесно сотрудничать с нашими межведомственными партнерами, чтобы предотвратить это", - заверил Райдер.

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