Новости

Украине нужны британские ракеты, чтобы остановить Путина, - глава МИД Великобритании Лемми

1 69313
Леммі розповів, що Британія інвестує у виробництво українських дронів

Великобритания и США должны предоставить Украине оружие для победы накануне решающей зимы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми после визита в Киев.

Он отметил, что ближайшие месяцы будут решающими для того, чтобы помочь Киеву занять выигрышную позицию. Поэтому важно предоставить Украине то, что ей необходимо для победы в войне. Лемми акцентировал на получении Россией баллистических ракет от Ирана.

"Баллистических ракет, которые будут использованы зимой, к сожалению, против украинского народа и которые будут стоить жизней", - заявил Лемми.

По словам министра иностранных дел Великобритании, необходимо разработать стратегию, "чтобы понять, как мы можем предоставить украинцам возможность победить и что для этого нужно".

"Это решающий период в борьбе, потому что вы налаживаете вещи, чтобы помешать России получить преимущество зимой. Конечно, мы здесь также в то время, когда вполне понятно, что Россия усиливает эскалацию со своим другом Ираном, забирая партию баллистических ракет. Баллистические ракеты, которые будут использованы зимой, к сожалению, против украинского народа и которые будут стоить жизни. Поэтому, конечно, мы здесь, чтобы разработать стратегию, чтобы понять, как мы можем предоставить украинцам возможность победить и что для этого нужно", - заявил Лемми в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания не ищет конфликта с Россией, но российские власти первыми начали в Украине, которая имеет право защищаться, - Стармер

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности. Это подтвердил Член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани. Он заявил, что Тегеран ведёт с Россией бартер "для удовлетворения наших потребностей", и "часть бартера предусматривает отправку ракет, а другая часть - отправку военных беспилотников в Россию".

Издание The Times отметило, что поступление баллистических ракет из Ирана в РФ могло изменить мнение США относительно того, позволять ли Украине использовать свое дальнобойное оружие для ударов по целям в глубине российской территории.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Randall Flag da70119e
    Тобто досиділися до того, що іран дав кацапам білістику, а тепер заявляють, що нам потрібні теж ракети. А раніше (коли іранської балістики ще не було) вони нам не були потрібні??? І ідіотські, безглузді, тупі заборони на їхнє застосуання по території русні ви не могли зняти???
  • Светлана Круп
    Виграшну позицію Київ міг мати в 22 році, якби тоді Захід соплі не жував і не обсирався, а дав нам усю необхідну зброю. В нинішньому положенні нам вже допоможуть тільки сотні томагавків, які ніхто не дасть. Політика Заходу занадто мало і занадто пізно, веде до поразки.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости