Украине нужны британские ракеты, чтобы остановить Путина, - глава МИД Великобритании Лемми

Великобритания и США должны предоставить Украине оружие для победы накануне решающей зимы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми после визита в Киев.

Он отметил, что ближайшие месяцы будут решающими для того, чтобы помочь Киеву занять выигрышную позицию. Поэтому важно предоставить Украине то, что ей необходимо для победы в войне. Лемми акцентировал на получении Россией баллистических ракет от Ирана.

"Баллистических ракет, которые будут использованы зимой, к сожалению, против украинского народа и которые будут стоить жизней", - заявил Лемми.

По словам министра иностранных дел Великобритании, необходимо разработать стратегию, "чтобы понять, как мы можем предоставить украинцам возможность победить и что для этого нужно".

"Это решающий период в борьбе, потому что вы налаживаете вещи, чтобы помешать России получить преимущество зимой. Конечно, мы здесь также в то время, когда вполне понятно, что Россия усиливает эскалацию со своим другом Ираном, забирая партию баллистических ракет. Баллистические ракеты, которые будут использованы зимой, к сожалению, против украинского народа и которые будут стоить жизни. Поэтому, конечно, мы здесь, чтобы разработать стратегию, чтобы понять, как мы можем предоставить украинцам возможность победить и что для этого нужно", - заявил Лемми в Киеве.

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Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности. Это подтвердил Член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани. Он заявил, что Тегеран ведёт с Россией бартер "для удовлетворения наших потребностей", и "часть бартера предусматривает отправку ракет, а другая часть - отправку военных беспилотников в Россию".

Издание The Times отметило, что поступление баллистических ракет из Ирана в РФ могло изменить мнение США относительно того, позволять ли Украине использовать свое дальнобойное оружие для ударов по целям в глубине российской территории.