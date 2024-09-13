Сутки на Харьковщине: в результате обстрелов погибли 4 человека

12 сентября российские войска 11 раз обстреляли восемь населенных пунктов Харьковской области. Во время ударов по Боровой погибли четыре человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В Киевском районе Харькова в результате вражеского авиационного обстрела повреждены два частных дома и нежилое здание. Пострадали пятеро мирных жителей: трое женщин в возрасте 39, 70, 83 лет, 33-летний мужчина, а также 10-летняя девочка (острая реакция на стресс).

По Дергачам россияне ударили КАБ: пострадали три человека: две женщины 65 и 54 лет, а также 31-летний мужчина.

В селе Белый Колодезь из-за обстрелов оккупантов горела хозяйственная постройка.

В Боровой войска РФ повредили четыре частных дома, три хозяйственные постройки и гараж. Пострадали десять человек (из них трое спасателей). Еще три человека погибли. Также в результате обстрела горела кровля магазина. Погибла 64-летняя женщина.

В Купянске горели клуб и гражданское здание. В Глушковке враг попал в территорию фермы, есть разрушения. В селе Новоосиново повреждены дом и хозяйственные постройки. В селе Морозовая Долина вражеский FPV-дрон повредил автомобиль. Пострадал 54-летний мужчина.

Читайте: Среди раненых в Боровой - трое спасателей: враг применил тактику повторного удара

Как сообщалось ранее, в Харьковской области решили расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми. Речь идет о трех громадах Купянского района включая город Купянск. 29 населенных пунктов, 269 детей. Так, из Купянской громады, в которую входят 10 населенных пунктов, должны эвакуировать 158 детей. Из Куриловской (6 населенных пунктов) - 41 ребенка, из Кондрашевской громады (13 населенных пунктов) - 70 детей.