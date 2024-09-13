РФ начала перебрасывать более опытные боевые подразделения в Курскую область, - ISW

Власти России развернули дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области и могут начать передислокацию более опытных боевых подразделений для поддержки своих текущих контратак и будущих контрнаступательных операций против украинских войск на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В отчете ссылаются на кадры, опубликованные 11 сентября, на которых якобы видно, как подразделения российского 137-го полка (106-й дивизии ВДВ) участвуют в наступательных действиях к северо-западу от села Снагость Курской области.

Аналитики зафиксировали сообщение о том, что подразделения 137 полка ВДВ по состоянию на конец августа действовали на Северском направлении в Украине.

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Кроме того, в Курской области также действуют подразделения 51-го полка ВДВ 106-й дивизии ВДВ.

Российские власти будут нуждаться в дополнительной живой силе и более опытных подразделениях, чтобы полностью вытеснить украинские силы из Курской области, отмечает ISW.

"До сих пор российские власти в значительной степени полагались на плохо обученных и экипированных призывников и небольшие подразделения российских регулярных и нерегулярных войск для борьбы с украинским продвижением в Курской области. Вероятно, для полного вытеснения украинских войск из Курской области ей понадобится дополнительная живая сила и больший боевой опыт, чтобы полностью вытеснить украинские силы из Курской области", - пишут аналитики.

Аналитики ISW считают, что российские власти могут сконцентрировать дополнительные подразделения 106-й дивизии ВДВ и других более опытных формирований в Курской области для контратак.

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Напомним, во вторник, 10 сентября, войска РФ начали проводить контратаки в Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил 12 сентября, что контрнаступательные действия РФ в Курской области идут по украинскому плану.