Ночью враг атаковал Одесчину ударными беспилотниками: пострадал один человек

Ночью 13 сентября российские войска атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. Из-за падения обломков пострадал 74-летний мужчина, повреждены гаражи, дома и автомобили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

"Враг выпустил "шахеды" с временно оккупированного Крыма. В течение почти часа продолжалась напряженная боевая работа сил ПВО", - говорится в сообщении.

Кипер отметил, по предварительной информации в результате падения обломков в Одессе и районе повреждены 4 гаража, остекление в 20 частных жилых домах, 4 легковых автомобиля и две пристройки к жилым домам.

"Пострадал один человек: у 74-летнего мужчины резаная рана руки. Помощь медики оказали на месте", - добавил Кипер.

Напомним, ночью 8 сентября 2024 года Одесская область подверглась очередной атаке вражеских БпЛА, которые были запущены из акватории Черного моря. Воздушная тревога продолжалась более трех часов. Зафиксированы попадания в городе Вилково, где пострадала гражданская инфраструктура, гостинично-ресторанный комплекс.

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