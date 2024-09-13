24 из 26 "шахедов" уничтожили силы ПВО в ночь на 13 сентября

В ночь на 13 сентября российские войска атаковали Украину 26 ударными БПЛА "Shahed".

Об этом сообщило командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

Атаку россияне осуществляли из российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

"В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины сбито 24 вражеских ударных БпЛА в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей", - говорится в сообщении.

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