Единственным выходом разрешения "украинского кризиса" является продвижение мира и переговоров, - Минобороны Китая
Министр обороны Китая Дун Цзюнь считает, что переговоры являются единственным путем решения таких конфликтов, как война России против Украины и война на Ближнем Востоке.
Об этом он заявил на форуме Сяншань в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на HKFP.
Единственным выходом для решения таких горячих проблем как кризис в Украине и израильско-палестинский конфликт, является продвижение мира и переговоров", - сказал министр обороны Китая на церемонии открытия.
Цзюнь отметил, что в войнах нет победителей, а "конфронтация никуда не ведет".
"Чем острее конфликт, тем больше мы не можем отказываться от диалога и консультаций. Концом любого конфликта является примирение", - добавил он, призвав все страны способствовать "мирному развитию и инклюзивному управлению".