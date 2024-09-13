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Единственным выходом разрешения "украинского кризиса" является продвижение мира и переговоров, - Минобороны Китая

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Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь закликав до перемовин для завершення війни

Министр обороны Китая Дун Цзюнь считает, что переговоры являются единственным путем решения таких конфликтов, как война России против Украины и война на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил на форуме Сяншань в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на HKFP.

Единственным выходом для решения таких горячих проблем как кризис в Украине и израильско-палестинский конфликт, является продвижение мира и переговоров", - сказал министр обороны Китая на церемонии открытия.

Цзюнь отметил, что в войнах нет победителей, а "конфронтация никуда не ведет".

"Чем острее конфликт, тем больше мы не можем отказываться от диалога и консультаций. Концом любого конфликта является примирение", - добавил он, призвав все страны способствовать "мирному развитию и инклюзивному управлению".

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Топ комментарии

  • Анатолій Панасюк
    Лицеміри! Хто створив ту "українську кризу", від якої ви отримуєте зиск?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    лицемірству брехливих лицемірних китайських лицемірів немає меж...
  • Serhii P.
    Пішли нахрен, вузькокі
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