В Украине самый высокий уровень смертности в мире, - ЦРУ. ИНФОГРАФИКА

Украина стала страной с самым высоким уровнем смертности в мире и самым низким показателем рождаемости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют последние данные из отчетов ЦРУ об уровне смертности и рождаемости в мире.

Согласно отчету, уровень смертности в Украине сейчас составляет 18,6 на 1000 человек - это самый высокий показатель среди всех стран мира.

Вторая по смертности страна - Литва - имеет смертность на уровне 15,02 смертей на 1000 человек. Третье место занимает Сербия с показателем 14,9 смерти на тысячу человек.

Наименьший уровень смертности - в Катаре с показателем 1,4 смерти на 1000 человек.

По уровню рождаемости Украина занимает последнее место со значением 6 рождений на 1000 человек.

На предпоследней позиции по рождаемости оказалось французское владение Сен-Пьер и Микелон с показателем 6,4 рождения на 1000 человек.

Лидером по рождаемости в мире стал Нигер с показателем 46,6 рождения на 1000 человек.

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