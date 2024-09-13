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В Украине самый высокий уровень смертности в мире, - ЦРУ. ИНФОГРАФИКА

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Украина стала страной с самым высоким уровнем смертности в мире и самым низким показателем рождаемости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют последние данные из отчетов ЦРУ об уровне смертности и рождаемости в мире.

Согласно отчету, уровень смертности в Украине сейчас составляет 18,6 на 1000 человек - это самый высокий показатель среди всех стран мира.

Вторая по смертности страна - Литва - имеет смертность на уровне 15,02 смертей на 1000 человек. Третье место занимает Сербия с показателем 14,9 смерти на тысячу человек.

Наименьший уровень смертности - в Катаре с показателем 1,4 смерти на 1000 человек.

Статистика смертей

По уровню рождаемости Украина занимает последнее место со значением 6 рождений на 1000 человек.

На предпоследней позиции по рождаемости оказалось французское владение Сен-Пьер и Микелон с показателем 6,4 рождения на 1000 человек.

Лидером по рождаемости в мире стал Нигер с показателем 46,6 рождения на 1000 человек.

Статистика народжуваності у країнах від ЦРУ

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Топ комментарии

  • Светлана Круп
    Бо геноцид. Зовнішній від кацапів і внутрішній від зелених покидьків. Навіть якщо нація переживе цю війну, вона буде послаблена і травмована на десятиліття і хз, чи колись повністю відновиться. Здобули.
  • Ivan Iktor
    потрібно терміново створювати Міністерство народжуваності!
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    всі ознаки геноциду і знищення українського народу і України.
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