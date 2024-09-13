"Мирный план" Трампа по Украине может предусматривать замораживание текущей линии фронта и отказ от НАТО, - Венс

План кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в подкасте Shawn Ryan Show, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что это будет выглядеть так. Трамп садится и говорит россиянам, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Линия фронта замораживается. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова", - рассказал Вэнс.

По его словам, в этом случае Украина сохранит свой независимый суверенитет.

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Отказ от вступления в НАТО

"Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты", - заявил кандидат в вице-президенты США.

Вэнс не уточнил, кто будет контролировать "демилитаризованную зону", но сказал, что текущая линия разграничения останется, что означает, что Украина не вернет себе территорию, которая сейчас оккупирована Россией.

Он также заявил, что "Россия хочет, чтобы эта война закончилась", а "Украина хочет, чтобы эта война покончила с Европой".

"Европа, кстати, недофинансировала поддержку Украины, тогда как американские налогоплательщики были очень щедры к украинцам", - отметил Вэнс.

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По его словам, Европа якобы хочет завершить войну в Украине из-за роста цен на энергоносители.

"Политика Дональда Трампа - да, будьте сильными, но также будьте умными. Ведите переговоры", - добавил Вэнс.