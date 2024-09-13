Победа Украины должна стать стратегическим приоритетом для всех нас, - Ландсбергис
Ход войны против Украины и сплоченность международного сообщества ради победы Украины является очень важным фактором обеспечения и поддержания безопасности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Пока Путин варварски опустошает Украину, обещание Америки о том, что любой, кто выберет Литву своим врагом, станет также врагом Соединенных Штатов Америки, остается самой сильной гарантией сдерживания", - заявил глава МИД Литвы.
Ландсбергис отметил важность лидерства США в обеспечении военной и политической поддержки Украины, которая продолжает бороться против российской агрессии.
"Принципиально важным остается лидерство США в обеспечении военной и политической поддержки Украины, которая борется против агрессора. Мы не можем сомневаться в том, что сегодня рядом с Покровском продолжается борьба не только за Украину, но и за свободу всего демократического мира", - заявил он.
Напомним, ранее Ландсбергис заявил, что западные страны слишком медленно оказывают поддержку Украине.