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На Волыни женщина-пограничник помогла незаконно выехать из Украины более 30 военнообязанным мужчинам, - ГБР

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На Волині ДБР повідомило про підозру правоохоронниці, яка допомогла незаконно виїхати з України понад 30 чоловікам

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении младшему инспектору пограничной службы на Волыни, которая помогала преступной группе переправлять в Польшу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что дельцы искали "клиентов" в соцсетях, а стоимость услуг составляла 3,5 тыс. долларов США.

"Мужчин доставляли в пограничный пункт пропуска на Волыни. В дальнейшем, чиновница не вносила сведения о них в автоматизированную систему обмена информацией по контролю лиц, пересекающих государственную границу. Благодаря этому, уклонисты беспрепятственно выезжали за пределы Украины", - рассказали правоохранители.

По данным следствия, по такой схеме с 2022 года в Польшу попало более 30 мужчин.

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Работнице правоохранительного органа сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Также подано в суд ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Топ комментарии

  • Мосий Шило
    Це робила молодший інспектор! Уявляю,що там робили старші інспектори
  • Frol Fedoroff
    молодший інспектор? хто повірить у цю байку? Мудрувала з базою даних? А інши прикордонники сліпи та глухі?
  • Fjall_Raven
    мєлка рибьошка. головне не впіймать болєє крупних риб'ят.
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