Ночью враг атаковал беспилотниками Ивано-Франковскую область, поврежден объект промышленной инфраструктуры

Ночью 13 сентября оккупанты атаковали Ивано-Франковскую область дронами-камикадзе типа "Шахед".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

"В Ивано-Франковской области в результате атаки БПЛА поврежден объект промышленной инфраструктуры, во время тушения пожара выключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено", - говорится в сообщении.

По информации начальницы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, в результате российской атаки жертв и пострадавших нет.

"Работала ПВО. Сейчас все соответствующие службы ликвидируют последствия воздушной атаки", - говорится в сообщении.

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