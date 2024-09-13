Поездки Путина за границу в страны-участницы Римского статута - это исключение, а не норма, - прокурор МУС Хан
Визиты российского диктатора Владимира Путина за границу в страны, подписавшие Римский статут, являются исключением, а не нормой.
Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в интервью в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Думаю, что его путешествия за границу в страны-участницы Римского статута - это исключение, а не норма", - отметил он.
По его словам, ему жаль, что Монголия не сдержала своих обязательств по выполнению ордера на арест Путина.
"Но я призываю вас не расстраиваться из-за этого и не разочаровываться. Когда в Югославии создали трибунал, Милошевич, Караджич, Младич еще не были задержаны. Мы объединены, сконцентрированы, поэтому есть перспектива, что это решение об аресте будет выполнено", - добавил Хан.
Визит Путина в Монголию
Ранее сообщалось что 3 сентября диктатор РФ Владимир Путин посетит Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МУС.
В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.
МИД Украины призвал Монголию, выполнить обязательный международный ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, когда тот приедет туда с визитом. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.