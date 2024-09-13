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Роботизированные системы помогут сократить вдвое количество людей на линии фронта, - Минцифры

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Роботизовані системи допоможуть вдвічі скоротити кількість людей на фронті

Сейчас в Украине тестируют концепт, который позволит заменить людей на линии фронта роботизированными устройствами.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже тестируем на полигонах концепт, который позволит заменить людей роботизированными устройствами на линии боевого соприкосновения. По подсчетам аналитиков, сегодня в среднем на 1-2 км нужно примерно 70 человек в окопах. За счет беспилотных систем, роботизированных систем минирования, разминирования, РЭБ и других приборов мы можем сократить эту цифру до 30", - объяснил он.

По словам Борнякова, сектор defense tech в Украине с началом полномасштабного вторжения начал стремительное развитие, преимущественно благодаря частному бизнесу.

В начале 2022 года в Украине было всего три производителя дронов, на сегодня эта цифра составляет около 700. Два года назад средства РЭБ изготавливали 7 производителей, сегодня их более 120. Уже есть десятки разработок на базе искусственного интеллекта в сфере разминирования.

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