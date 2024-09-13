В Харьковской области у оккупантов наблюдается нехватка воды и провизии на передовых позициях, солдаты самовольно покидают подразделения. - ОТГ "Харьков"
Российские военные на Харьковщине из-за недостатка воды и провизии самовольно покидают подразделения оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".
В районе населенного пункта Глубокое наблюдается нехватка воды и провизии на передовых позициях 11 танкового полка 18 мотострелковой дивизии. В связи со значительными потерями среди личного состава указанного подразделения отмечаются случаи дезертирства.
Неподалеку Лукьянцев противник осуществляет мероприятия подготовки к штурмовым действиям.
В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, осуществляет воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины. Проводит мероприятия по восстановлению боеспособности штурмовых групп.
В районе населенного пункта Тихое оккупанты усилили подразделения передовых позиций 136 отдельной мотострелковой бригады 58 армии.
Боевые действия и потери врага
На Харьковщине за прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения. Российские оккупанты также нанесли 2 авиаудара с использованием 5 КАБов. Осуществили 40 ударов дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 394 раза.
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составляют 73 существа, из них безвозвратные - 30, санитарные - 43.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 66 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- боевая бронированная машина;
- РСЗО;
- 3 артиллерийские системы;
- 8 автомобилей;
- единица специальной техники;
- 52 БпЛА.
Также уничтожено 38 укрытий для личного состава, 2 места хранения боеприпасов и 2 стартовые площадки запуска БпЛА.