Российские военные на Харьковщине из-за недостатка воды и провизии самовольно покидают подразделения оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

В районе населенного пункта Глубокое наблюдается нехватка воды и провизии на передовых позициях 11 танкового полка 18 мотострелковой дивизии. В связи со значительными потерями среди личного состава указанного подразделения отмечаются случаи дезертирства.

Неподалеку Лукьянцев противник осуществляет мероприятия подготовки к штурмовым действиям.

В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, осуществляет воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины. Проводит мероприятия по восстановлению боеспособности штурмовых групп.

В районе населенного пункта Тихое оккупанты усилили подразделения передовых позиций 136 отдельной мотострелковой бригады 58 армии.

Боевые действия и потери врага

На Харьковщине за прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения. Российские оккупанты также нанесли 2 авиаудара с использованием 5 КАБов. Осуществили 40 ударов дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 394 раза.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составляют 73 существа, из них безвозвратные - 30, санитарные - 43.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 66 единиц вооружения и военной техники, в частности:

боевая бронированная машина;

РСЗО;

3 артиллерийские системы;

8 автомобилей;

единица специальной техники;

52 БпЛА.

Также уничтожено 38 укрытий для личного состава, 2 места хранения боеприпасов и 2 стартовые площадки запуска БпЛА.

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