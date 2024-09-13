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Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве, - указ

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Зеленський оновив склад РНБО

Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета нацбезопасности и обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента.

Так, в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны ввели главу МИД Андрея Сибигу и министра вопросов стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

"Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанишину Ольгу Витальевну - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - Министра юстиции Украины", - говорится в указе.

Также президент вывел из состава СНБО Александра Камышина и Дмитрия Кулебу.

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  • AbOriginal_UA
    Дієвість РНБО на рівні ООН, МАГАТЕ і Червоного Хреста...
  • Николай Леонтьев 04abe779
    усі антимайданівці в РНБО.
  • Русский Алкаш
    Просто жесть. Підозрювану у корупції призначили начальником суддів, які розглядають її справу, та ще і в СНБО ввели. Де 73% лохів + 15% тих, хто не прийшов на вибори 2019 року? Вони риготають?
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