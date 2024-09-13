Польша, несмотря на обещания, не финансирует инициативу Чехии по покупке боеприпасов для Украины, - СМИ

Польша якобы является единственной из всех стран, которые пообещали поддержать чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины по всему миру, но пока Варшава не предоставила на это никаких средств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом говорится в материале Gazeta Wyborza.

Отмечается, что по состоянию на август к "чешской инициативе" по поиску боеприпасов для Украины за пределами ЕС присоединились 18 стран. Из них самые большие суммы и быстрее всего предоставила Германия.

В то же время Польша якобы оказалась единственной страной, которая так и не предоставила никаких средств, хоть и обещала.

Издание пишет, что при "отсутствии форс-мажоров", в сентябре Чехия сможет передать Украине около 100 тысяч снарядов, приобретенных в рамках инициативы, и еще на шаг приблизится к цели до конца года найти для Украины полмиллиона снарядов различного калибра, преимущественно 155 мм.

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Чешская инициатива по покупке снарядов для Украины

Ранее сообщалось, что Чехия стремится организовать группу стран, которые помогут профинансировать поставки в Украину 800 тыс. боеприпасов.

На Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия ищет боеприпасы и вооружение для скорейшей поставки в Украину по всему миру.

По его словам, существует возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение недель в случае получения необходимого финансирования.

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