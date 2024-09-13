На юге за сутки уничтожено 90 оккупантов и 46 единиц вооружения и военной техники
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Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 90 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 90 человек.
Кроме того, россияне потеряли 46 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 16 артиллерийских систем;
- 18 единиц авто-бронетехники;
- 6 разведывательных БПЛА;
- 2 станции РЭБ;
- 1 камеру видеонаблюдения;
- 3 лодки.
Также украинские защитники поразили 9 блиндажей, 2 места хранения боеприпасов, 3 наблюдательных пункта.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 631 420 российских захватчиков.