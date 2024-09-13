Брехт назначен и.о. главы "Укрэнерго"

Наблюдательный совет "Укрэнерго" назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности председателя правления.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

"В компании он работает 23 года, а в целом в энергетическом секторе - 25. Последние два года Алексей Брехт был членом правления "Укрэнерго" и отвечал за эксплуатацию, восстановление и развитие сети системы передачи", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" заявили, что будут сохранять курс на привлечение международной помощи для восстановления высоковольтной сети после российских атак и усиления ее устойчивости. Углубление интеграции в европейское энергетическое пространство - также среди целей компании. Ведь это - залог нашей поддержки в противостоянии энергетическому террору.

"Компания и в дальнейшем будет придерживаться практик корпоративного управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ждать прозрачного избрания независимого Наблюдательного совета и назначения председателя правления "Укрэнерго", - подытожили там.

Напомним, ранее с должности главы "Укрэнерго" уволили Алексея Кудрицкого.

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