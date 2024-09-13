Атака "шахедами" на Конотоп 12 сентября: В больнице умер раненый мужчина

Российские захватчики в четверг, 12 сентября, совершили атаку ударными дронами-камикадзе на Конотоп Сумской области. 13 сентября стало известно об одном погибшем раненом.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумщины, передает Цензор.НЕТ.

"В больнице умер 42-летний мужчина, который был ранен во время массированной атаки беспилотников на г. Конотоп 12 сентября", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 12 сентября 2024 года российская армия атаковала шахедами гражданскую инфраструктуру города Конотоп Сумской области. Ранения получили 14 человек.

В результате российского удара в Конотопе значительно пострадал объект инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. В городе сложилась критическая ситуация с электроснабжением.

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