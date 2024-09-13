Румыния об атаке РФ на гражданское судно с зерном в Черном море: Эта беспрецедентная эскалация нарушает международное право

Министерство иностранных дел Румынии прокомментировало российский обстрел гражданского судна, которое перевозило груз пшеницы для Египта в Черном море.

Об этом ведомство заявило в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Румыния решительно осуждает атаку РФ на коммерческое судно в Черном море. Эта беспрецедентная эскалация незаконной войны против Украины нарушает международное право и угрожает глобальной продовольственной безопасности", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Россия должна прекратить нападения на коммерческие суда и начать уважать свободу судоходства.

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Напомним, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла ракетный удар по гражданскому судну, которое перевозило груз пшеницы для Египта. Оккупанты ударили сразу после выхода судна из украинских территориальных вод в Черном море.