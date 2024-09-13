Писториус о разрешении Украине бить западным оружием по целям в РФ: Партнеры, поставляющие оружие, свободны в своих решениях

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что международное право не запрещает Украине бить по целям на территории России, но решение о предоставлении разрешения остается за странами, которые поставляют оружие

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления в Берлине.

Писториус отметил, что международное право не запрещает такие действия. Однако решение о том, стоит ли разрешать такое применение, остается за странами, поставляющими оружие, добавил министр.

Он отметил, что США и Великобритания могут быть на грани того, чтобы позволить использование их вооружений для ударов по России.

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"Партнеры, которые поставляют оружие, свободны в своих решениях", - отметил глава оборонного ведомства.

Относительно возможной реакции российского диктатора Владимира Путина, который может расценить такие действия как эскалацию конфликта, Писториус заявил: "Угрозы Путина - это всего лишь угрозы. Он угрожает, когда хочет, и заманивает, когда считает нужным".

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Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена проработает вопрос разрешения для Украины на удары американским оружием по военным целям на территории России.

А Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден не исключает предоставления Украине разрешения на удары по военным целям в России.

В свою очередь кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что решение позволить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.