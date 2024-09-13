Боррель решительно осудил недавнюю передачу Ираном России баллистических ракет и пообещал ввести новые и существенные санкции.

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель от имени всего ЕС выступил с заявлением, в котором решительно осудил недавнюю передачу Ираном России баллистических ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Европейский Союз решительно осуждает недавнюю передачу баллистических ракет иранского производства в Россию. Это представляет прямую угрозу европейской безопасности и является значительной материальной эскалацией поставок иранских БПЛА и боеприпасов, которые Россия использовала в своей незаконной агрессивной войне против Украины", - говорится в заявлении, текст которого распространен в пятницу в Брюсселе.

Боррель заверил, что ЕС "отреагирует оперативно и в координации с международными партнерами". По его словам, ЕС намерен ввести "новые и существенные ограничительные меры против Ирана, включая обозначение лиц и организаций, причастных к иранским программам баллистических ракет и беспилотников, и в связи с этим рассматривает также ограничительные меры в авиационном секторе Ирана".

"Позиция Европейского Союза относительно участия Ирана в войне России всегда была четкой. Европейский Союз неоднократно настойчиво предостерегал Иран от передачи баллистических ракет России", - напомнил верховный представитель ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ракеты, которые передал Иран России, могли изменить позицию Запада по ударам по РФ, - The Times

Боррель отметил, что передача баллистических ракет Ираном России происходит в разгар последних атак РФ по Украине, в частности с использованием баллистических ракет и беспилотников, которые "доказывают ее ясную решимость продолжать свою жестокую агрессивную войну против Украины и ее народа, в частности, нацеливаясь на критически важную энергетическую инфраструктуру, пытаясь вызвать максимально возможные потери среди гражданского населения и нанести масштабные разрушения".

"Иранские баллистические ракеты теперь могут быть использованы для причинения дальнейших страданий и разрушений в Украине", - убежден он.

Напомним, Россия уже получила от Северной Кореи более 5 миллионов артиллерийских боеприпасов и десятки баллистических ракет малой дальности для применения в войне против Украины.