Норвегия осудила российский удар по грузовику Красного Креста на Донетчине
6709
МИД Норвегии осудил российский обстрел в прифронтовом селе Веролюбовка в Донецкой области 12 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в заявлении МИД Норвегии.
"Мы призываем уважать международное право и действовать в соответствии с ним. Гуманитарные работники должны быть защищены", - отметили в заявлении.
Напомним, в результате обстрела Веролюбовки в Донецкой области 12 сентября погибли трое украинцев - штатных работников Международного комитета Красного Креста. Еще двое ранены. Оккупанты обстреляли грузовик, который перевозил гуманитарную помощь.
Международный Комитет Красного Креста прокомментировал обстрел гуманитарной миссии в Донецкой области, в результате которого погибли 3 человека.