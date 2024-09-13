49 воинов и гражданских освобождены из плена РФ, в том числе - защитники "Азовстали", - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский заявил об освобождении 49 граждан Украины из российского плена.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще одно возвращение наших людей, которого мы всегда ждем и ради которых работаем. 49 украинцев и украинок - дома. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала ухаживать за больным отцом. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", - говорится в сообщении.
"Я благодарю всю нашу команду, которая обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи. И отдельно хочу отметить каждое наше, украинское, подразделение, которое пополняет обменный фонд для нашего государства. Все наши воины, которые берут в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборационистов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших - и воинов, и гражданских", - написал Зеленский.