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49 воинов и гражданских освобождены из плена РФ, в том числе - защитники "Азовстали", - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Президент Владимир Зеленский заявил об освобождении 49 граждан Украины из российского плена.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одно возвращение наших людей, которого мы всегда ждем и ради которых работаем. 49 украинцев и украинок - дома. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала ухаживать за больным отцом. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", - говорится в сообщении.

"Я благодарю всю нашу команду, которая обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи. И отдельно хочу отметить каждое наше, украинское, подразделение, которое пополняет обменный фонд для нашего государства. Все наши воины, которые берут в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборационистов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших - и воинов, и гражданских", - написал Зеленский. 

Смотрите: Украина вернула из российского плена 115 защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ

Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України

Топ комментарии

  • Володимир Калина f90df052
    Він сам їх туди здавав.
  • Алекс Скела
    Президент Володимир Зеленський заявив про визволення 49 громадян України із російського полону.

    Наче сам визволяв!
  • Rostyslav Komarnytsky
    А як щодо азовців? Військові з "Азову" і захисники Азовсталі не завжди одні і ті ж люди. Прокопенко (Редіс) вже робив заяву.
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