Наземный дрон-камикадзе уничтожает около 20 оккупантов в тоннеле под железной дорогой на Покровском направлении. ВИДЕО
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Украинские воины с помощью наземного дрона-камикадзе ликвидировали около двух десятков оккупантов, которые прятались в тоннеле под железной дорогой на покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята успешная боевая работа оператора дрона и взрыв в тоннеле, опубликована в соцсетях.
"Украинский наземный дрон устроил большой сквозняк в тоннеле с российскими оккупантами. Как утверждают воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, в этой норе под железнодорожными путями на Покровском направлении находилось около двух десятков российских солдат", - отмечает в комментарии к видео.