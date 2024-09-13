Угрозы Путина о втягивании Европы в войну не изменят позицию ЕС по поддержке Украины, - Стано

Запугивание российского диктатора Владимира Путина о втягивании НАТО и стран Европы в войну в случае отмены ограничений на применение западного оружия по РФ не изменит позиции Евросоюза по поддержке Украины.

Об этом на брифинге заявил представитель ЕС Петер Стано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В четверг Путин заявил, что разрешение Украине бить западными ракетами по РФ будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине.

Путин регулярно делает много ложных комментариев. И факт заключается в том, что это он начал войну против Украины... Конечно, ничто из того, что он говорит, не изменит наши позиции до тех пор, пока он продолжает эту незаконную агрессию против украинского народа", - отметил Стано.

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Он пообещал, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине, включая военную поддержку.

"Дискуссии относительно ослабления ограничений на использование оружия, предоставленного странами-членами, продолжаются. Мы видели результаты обсуждений в виде индивидуальных решений. По этому вопросу нет общеевропейской позиции. Конечно, это зависит от государств-членов, которые предоставляют оружие", - добавил Стано.