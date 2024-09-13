Нидерланды направили Украине радар для Patriot, вскоре будут переданы три пусковые установки, - министр обороны Брекельманс
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что Нидерланды прислали Украине радар для ЗРК Patriot, а вскоре будет отправлено три пусковые установки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, Брекельманс сообщил, что Нидерланды недавно прислали Украине радар для Patriot и что вскоре будут переданы три пусковые установки.
Также он уточнил, что другие страны все еще ищут другие компоненты для передачи полной системы.
"Мы все еще работаем над этим", - сказал Брекельманс, добавив, что продолжаются переговоры с "несколькими партнерами".
Напомним, ранее Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине. Среди прочего, в него войдут ракеты класса "воздух-воздух", а также материалы для технического обслуживания недавно переданных Украине самолетов F-16.