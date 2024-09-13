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Путину дешевле продолжать террор, чем Украине - защищаться от него, - Зеленский

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Зеленський про важливість надавати більше допомоги Україні

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины каждый оборонный пакет - это достижение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время обращения к участникам ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

"Почему Путин может держать на максимуме собственное производство своего оружия? Критические комплектующие он получает. Мы видим в российских ракетах, которые бьют ежедневно по нашим городам и селам, компоненты со всего мира: Америка, Европа, Тайвань и тому подобное. Цепочки таких поставок в Россию до сих пор существуют. Оказывается, что Путину дешевле продолжать террор, чем нам защищаться от этого же террора", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, логистика оружия в РФ и площадки для российских ударов, к сожалению, пока не достижимы для Украины.

"Для наших защитных ударов. У нас есть эффективные дроны, но дронами не сделаешь все то, что должны сделать ракеты. Даже артиллерию Путин может взять более чем достаточно и относительно дешево в Северной Корее. Когда для Украины каждый оборонный пакет - это достижение", - добавил глава государства.

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Топ комментарии

  • CrossFirenko
    Адін народ, адна страна. Правда?

  • Sergii Ustim
    Свого не маємо, вибір не великий. А чого досі ні одна падла не сидить, з тих хто розброював країну 30 років?
  • Олександр Паламарчук
    Так ти ж такий самий
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