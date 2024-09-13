Зеленский о Курской операции: Она дала результаты, на которые мы рассчитывали

Благодаря операции ВСУ в Курской области РФ удалось остановить врага на Харьковском направлении и замедлить продвижение россиян в Донецкой области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, передает"Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Повсюду от востока до севера нашего государства готовились планы по созданию соответствующих буферных зон, а при том или ином боевом успехе они (россияне, - ред.) хотели захватывать центры этих регионов. Вот что дала Курская операция, я считаю, может, кто-то ожидал других результатов, но она дала те результаты, на которые, честно говоря, мы рассчитывали", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, благодаря операции на Курщине удалось остановить захватчиков на Харьковском направлении и замедлить продвижение врага в Донецкой области. В то же время президент отметил, что ситуация в Донецкой области тяжелая.

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"На Харьковщине враг остановлен, замедлен их ход в Донецкую область, там очень трудно и там до позитива еще далеко", - сказал Зеленский.

Глава государства также добавил, что оккупанты забрали свои силы с Харьковского и Запорожского направлений, а также другие группировки, которые готовились на севере для оккупации территорий Украины, и начали перемещать их на Курское направление.

Ранее в Пентагоне прокомментировали масштабы контрнаступления россиян в Курской области, назвав их "незначительными".

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