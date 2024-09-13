Более 100 российских БПЛА и ракет пролетели возле украинских АЭС за последние недели, - "Энергоатом"

За последние несколько недель было зафиксировано более 70 российских беспилотников и 30 крылатых ракет, которые пролетали вблизи украинских АЭС. Такие действия РФ представляют беспрецедентную угрозу не только для Украины, но и для всего континента.

Об этом рассказали в "Энергоатоме", сообщает Цензор.НЕТ.

"За последние несколько недель было зафиксировано движение более 70 беспилотных летательных аппаратов страны-террориста и более 30 вражеских крылатых ракет, которые пролетали неподалеку украинских АЭС. Такие действия России представляют беспрецедентную угрозу не только для Украины, но и для всего континента", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, до этого ни одно государство в мире не создавало подобных угроз атомным объектам.

Отмечается, что компания предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информирования отечественных и международных организаций.

Также в "Энергоатоме" добавили, что ожидают жесткой реакции международного сообщества на действия России, которые создают угрозы для украинских АЭС.

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