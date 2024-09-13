В сентябре запланирована встреча с Байденом, представлю ему план победы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу с лидером США Джо Байденом.

Об этом он заявил во время обращения к участникам ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, передает Цензор.НЕТ.

"В этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы, систему взаимосвязанных решений. Благодаря им Украина получает достаточную силу, достаточную, чтобы поставить эту войну на курс к миру", - отметил он.

По словам Зеленского, такую войну, которую ведет РФ против Украины, можно закончить справедливо несколькими путями.

"Или армию оккупанта вытесняют силой, или дипломатией, что гарантирует сохранение реальной независимости страны и ее очищение от оккупации. И в первом, и во втором случае Украина нуждается в сильных позициях. С этим могут помочь Соединенные Штаты. Если мы одинаково с нашим ключевым партнером хотим победы, пакет победы, который я представлю президенту США, может проложить путь к надежному миру, к полной реализации формулы мира. В мире, к сожалению, до сих пор есть иллюзии, якобы можно поговорить с Москвой или очертить какие-то новые красные линии, благодаря которым Москва со временем станет мягче или склонной к примирению. Если без иллюзий, если мы все хотим однажды услышать слова "наконец наступил мир", то мы должны уже сейчас слышать, что Украина стала достаточно крепкой, достаточно для победы. Это будет гарантией мира, это зависит не только от нас. Во многом - от мира", - добавил президент.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии прездиент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

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