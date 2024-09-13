Красный Крест побоялся даже вспомнить, что по их гуманитарной миссии ударила РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что в своей официальной коммуникации Международный комитет Красного Креста побоялся сказать, что 12 сентября по гуманитарной миссии в Веролюбовке Донецкой области ударили россияне.

Об этом он заявил во время выступления на ХХ ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, передает"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера (12 сентября, - ред.) российская армия нанесла один из многочисленных ударов по Украине. И это был удар артиллерии по селу Веролюбовка, что в Донецкой области. Россияне видели, куда били, сгорели грузовики Международного комитета Красного Христа. Два человека были ранены этим ударом. И, к сожалению, трое были убиты... И обидно, очень обидно видеть, что Красный Крест в своей официальной коммуникации побоялся сказать даже, что это был российский удар", - заявил президент.

Кроме этого, глава государства напомнил, что в четверг, 12 сентября, российская ракета попала в балкер с грузом пшеницы в Черном море, порт назначений которого был в Египте. Зеленский отметил, что Египет никак не отреагировал на российский удар по гражданскому судну в Черном море.

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"Просто повезло, что никто из экипажа не был убит той ракетой. И от Египта не было реакций. Никаких. Хотя это их продовольственная безопасность. Но вот так Россия относится и к Египту, и к продовольственной безопасности, и к свободному мореплаванию - относится как типичный террорист. Пока есть двойные стандарты в сфере морали, Путин может искать что-то другое, кроме мира", - добавил глава государства.

Напомним, 12 сентября Россия нанесла ракетный удар по гражданскому судну, которое перевозило груз пшеницы для Египта. Оккупанты ударили сразу после выхода судна из украинских территориальных вод в Черном море.

Также в тот же день в результате обстрела россиянами Веролюбовки в Донецкой области погибли трое украинцев - штатных работников Международного комитета Красного Креста. Еще двое ранены. Оккупанты обстреляли грузовик, который перевозил гуманитарную помощь.

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