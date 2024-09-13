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Зеленский встретился с Джонсоном в Киеве: Обсудили наращивание помощи Украине

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Президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Джонсон приехал в Киев для участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.

Володимир Зеленський зустрівся із Борисом Джонсоном

"Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за его внимание к Украине, лидерство в обеспечении необходимой международной помощи в 2022 году и активную публичную адвокацию в поддержку нашей страны.

Во время встречи обсудили важность наращивания военной, политической и экономической помощи Украине", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • олег блиновский
    Як приємно бачити вірних друзів України, які співчувають і допомагають нам! Джонсону Слава, честь і хвала!
  • Small Jerboa
    БРЕШЕ (як завжди).
    Джонсон вже не займає посад, тому обговорювати будь які рішення, що зараз приймаються з ним не можна.
    А ось, сам Джонсон може неофіційно передавати думки/рішення/застереження поточних керманичей Великобританії...
  • wadpas
    Цей дядько зірвав Стамбульський договорняк.
    Він вже Герой України.
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