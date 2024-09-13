Сегодня горячее всего - на Кураховском направлении, оккупанты совершили здесь 21 атаку, - Генштаб

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Всего с начала суток произошло 69 боевых столкновений. 21 атаку оккупанты совершили на Кураховском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 13 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы территории Украины

Пограничные населенные пункты Сумской, Черниговской, Харьковской областей продолжают страдать от артобстрелов с территории Российской Федерации. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Семеновка, Стариково и Видродженовское. Также агрессор нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Павловка, Ахтырка, Ямполь и Кислая Дубина, применив восемь КАБов.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Гатища.

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На Купянском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки неподалеку Петропавловки и Стельмаховки, еще три боестолкновения продолжаются вблизи Синьковки, Глушковки и Лозовой.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 14 атак возле Копанок, Грековки, Макеевки, Невского, Ямполевки, Торского, Серебрянки и Белогоровки. Десять боестолкновений в настоящее время завершились, еще четыре - продолжаются. Противник применял штурмовую авиацию по районам Новоегоровки и Серебрянского лесничества.

Враг проводил наступательные действия на Сиверском направлении в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спирное и Выемка. Силы обороны Украины стойко сдерживают врага. Сейчас отбито три атаки оккупантов.

На Краматорском направлении захватчики осуществили три штурма позиций нашей армии вблизи Часова Яра и Андреевки. Один бой завершен, еще два - продолжаются. Авиационные удары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Бондарное и Часов Яр.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, произошло две вражеские атаки в районе Дачного. Агрессор наносит авиационные удары по Торецку, Константиновке, Щербиновке и Петровке, уже применив девять авиабомб.

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое и Гродовка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили девять атак противника, два боестолкновения еще продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня горячее всего на Кураховском направлении, оккупанты провели 21 атаку вблизи Украинска, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. В настоящее время идет четыре боя в районах Константиновки и Желанного Первого.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении подразделения наших войск отбили четыре штурма россиян неподалеку Катериновки, Угледара и Золотой Нивы. На данный момент продолжаются еще три боестолкновения в трех локациях в районе Угледара.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражена одна вражеская атака, еще одна - продолжается. Подверглись ударам неуправляемыми авиационными ракетами Николаевка, Одрадокаменка и Казацкое.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время атакующих действий врага не зафиксировано.

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Кроме того, в Генштабе сообщили, что россияне бомбардируют Курскую область РФ: по имеющейся информации в настоящее время по ее территории нанесено 15 ударов шестнадцатью управляемыми авиабомбами.