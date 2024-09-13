Ситуация на Покровском направлении выравнивается, - Зеленский

Ситуация на фронте сложная, но в последнее время несколько выравнивается ситуация на Покровском направлении.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на ХХ ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на фронте, понятно, что сложная, но тем не менее, я считаю, что последние недели немножко выравнивается ситуация на Донецком направлении, если мы говорим о Покровском, потому что есть разные направления, есть разные случаи", - заявил глава государства.

Зеленский также отметил, что операция ВСУ в Курской области и бои в Донецкой области связаны между собой.

"Например, мы можем увидеть, что применение количества снарядов на Донбассе, в том же Покровске, до начала Курской операции было 1 к 12. Сегодня - 1 к 2,5... В этой ситуации нам нужно больше, чем россиянам, если мы хотим остановить их и восстанавливать наше положение", - заявил президент.

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