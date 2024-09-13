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Финляндия и Швеция не запрещают Украине бить их оружием по России, - главы МИД

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Фінляндія та Швеція не забороняють Україні бити їхньою зброєю по Росії

Финляндия и Швеция не вводят никаких конкретных ограничений на использование оружия, которое предоставляется Украине.

Об этом во время совместного брифинга заявили министры иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и Швеции Мария Мальмер Стенергард, пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД Финляндии Валтонен, единственным ограничением является то, что оружие должно использоваться в соответствии с международным правом.

В свою очередь глава МИД Швеции Стенергард сказала, что применение переданного оружия не ограничивается территорией Украины. Оно может быть использовано и для ударов по территории России.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен уже заявляла, что Украина может бить по территории России оружием, предоставленным Финляндией.

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Топ комментарии

  • alex bf2834f5
    справжнi вiкiнгi i друзi
  • Виталий 6b40280c
    Мы выступаем за сохранение территориальной целости РФ и работаем над поставками средств для защиты ее суверенитета, - пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер оговорился во время выступления
  • Gia Baqradze
    А оговорился ли?
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