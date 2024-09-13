Зеленский встретился с Помпео: Мы нуждаемся в разрешении на применение дальнобойного оружия. Надеюсь, что американский политикум четко это понимает

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с бывшим государственным секретарем США Майком Помпео.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Зеленский поблагодарил Администрацию президента США, Конгресс и весь американский народ за беспрецедентную военную и финансовую поддержку Украины.

"Благодаря поддержке США и помощи в укреплении международной коалиции мы достигаем успехов на поле боя. Но нуждаемся в разрешении на применение дальнобойного оружия. Надеюсь, что американский политикум четко это понимает и соответствующее решение будет принято", - сказал Зеленский.

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Он отметил важность увеличения военной помощи и совместного развития оборонных технологий, а также усиления санкционного давления на Россию и ее союзников - Иран и Северную Корею.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира.

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