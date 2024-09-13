Убийство Фарион: защита потребует сменить статью на предусматривающую пожизненное заключение

В деле об убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион защита потерпевшей стороны будет настаивать на том, чтобы изменить статью на такую, которая предусматривает пожизненное заключение.

Об этом на пресс-конференции заявила адвокат Наталья Романик, пишет hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказала Романик, сейчас дело рассматривается по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), предусматривающей наказание до 15 лет заключения. Однако адвокат планирует добиться переквалификации на часть вторую этой же статьи, которая касается убийства с особой жестокостью или из корыстных и хулиганских побуждений и предусматривает пожизненное лишение свободы.

По словам Романик, ей стали известны факты, которые дают веские основания для такого изменения.

"По моему мнению, как адвоката, те доказательства, которые есть в материалах дела, говорят, что подозрение о совершении преступления именно этим лицом абсолютно обосновано", - сказала она.

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Адвокат также рассказала, что сейчас правоохранители ведут активную работу почти круглосуточно, в частности проводят допросы и следственные эксперименты. Для подозреваемого назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить его вменяемость.

Сейчас проводят амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу. Если подозреваемого признают невменяемым, сторона обвинения будет требовать повторной экспертизы.

Кроме этого, Романик рассказала, что готовит ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

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