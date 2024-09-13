Трюдо: Украине нужно разрешить дальнобойные удары по России, несмотря на угрозы Москвы
Канада полностью поддерживает идею разрешить Украине использовать дальнобойное оружие по военным объектам на территории России.
Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции в городе Сент-Анн-де-Бельвю, что в канадской провинции Квебек, его заявление цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
По мнению Трюдо, Украине нужно позволить наносить удары вглубь России, несмотря на угрозы Москвы, что это втянет НАТО в непосредственную войну с РФ.
Политик заявил, что Канада "полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия", чтобы предотвратить российские удары по больницам и детским садам.
Глава канадского правительства подчеркнул, что Украина должна победить в борьбе с российским вторжением, иначе это поощрит другие крупные страны попытаться захватить своих соседей.
"Путин пытается крайне дестабилизировать международный порядок, основанный на правилах, который защищает всех нас, не только в каждой демократии мира, но и во всех странах мира", - сказал Трюдо.