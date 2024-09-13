Четверо украинских пилотов начали обучение на F-16 в Румынии

Группа украинских пилотов начала теоретические учения на истребителях F-16 в Румынии, до конца 2024 года они могут перейти к практическим занятиям.

Об этом заявил представитель Минобороны Румынии Константин Спину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По словам Спину, в Румынию недавно прибыла группа из четырех украинских пилотов. Сейчас они начали теоретическую подготовку в учебном центре на авиабазе в Фетеште. В Минобороны Румынии добавили, что практика пилотов из Украины может начаться "ближе к концу года". В то же время там не уточнили деталей.

В ноябре 2023 года Румыния открыла центр подготовки на истребителях F-16 на своей авиабазе Фетешти. Всего на вооружении румынской армии есть 26 самолетов F-16, из которых 17 приобрели в Португалии и девять в Норвегии. Также до конца 2025 года Норвегия должна поставить Румынии еще 23 самолета.

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Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что в Румынии группа украинских пилотов уже начала проходить подготовку на истребителях F-16.