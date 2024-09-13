Польша поддерживает чешскую инициативу относительно закупки боеприпасов для Украины и готова выделить на нее 100 млн евро, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша выделит 100 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для украинской армии, половину в этом году и остальное - в следующем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Сикорский заявил во время совместной с украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве.

"Мы поддерживаем чешскую инициативу и готовы выделить на нее 50 млн евро в этом году и 50 млн евро - в следующем", - сообщил Сикорский.

Он добавил, что нынешний транш Варшавы задерживается, поскольку предыдущий глава Правительственного агентства стратегических резервов Польши, которое занимается такими вопросами, задержан в Лондоне по международному ордеру об аресте.

"Но мы решим эту проблему, и перевод средств состоится еще в этом году", - заверил Сикорский.

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Напомним, сегодня издание Gazeta Wyborza сообщало, что Польша якобы является единственной из всех стран, которые пообещали поддержать чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины по всему миру, но пока Варшава не предоставила на это никаких средств.

Чешская инициатива по покупке снарядов для Украины

Ранее сообщалось, что Чехия стремится организовать группу стран, которые помогут профинансировать поставки в Украину 800 тыс. боеприпасов.

На Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия ищет боеприпасы и вооружение для скорейшей поставки в Украину по всему миру.

По его словам, существует возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение недель в случае получения необходимого финансирования.