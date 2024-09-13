Захват власти Зеленским плохо для Украины, - Politico

Война ничего не сделала с популистским нетерпением президента Зеленского относительно сложностей управления, и это играет против сильных сторон Украины.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Перестановка стульев". Так высокопоставленный украинский чиновник охарактеризовал перестановку в правительстве, объявленную президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

До сих пор международные и украинские СМИ в основном повторяли позицию правительства по этому поводу, утверждая, что это самое большое обновление со времени вторжения России в Украину. Но на самом деле это совсем не похоже на реконструкцию.

"Это просто перестановка некоторых ключевых персонажей, которые были представлены как нечто большее, чем они есть на самом деле", - сказал украинский чиновник на условиях анонимности.

"Не было добавлено свежих лиц из промышленности, гражданского общества или академических кругов - то, к чему уже давно призывают правительство", - отметили источники издания. И это проблема.

Единственным исключением является вынужденная отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и - независимо от перестановок в правительстве - руководителя национальной энергетической сети Украины "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По словам чиновника и других инсайдеров, опрошенных Politico, Кулеба разозлил влиятельного руководителя аппарата Зеленского Андрея Ермака, который хочет иметь больше контроля над министерством.

Украинский лидер с весны подогревал ожидания серьезных изменений в правительстве, а его помощники пытались поднять упавший дух на фоне падения рейтингов Зеленского и уставшей нации, которая все более открыто ставит под сомнение его лидерство - отсюда "растут ноги" Курской операции.

"Курский рейд преследовал сугубо политические цели, а не военные", - заявил оппозиционный депутат и критик Зеленского Николай Княжицкий. "Конечно, Курская операция подняла наш дух. Но у нас есть много проблем, которыми мы пренебрегаем. Например, отсутствие какой-либо серьезной стратегии и помощи для более чем 3 миллионов перемещенных лиц по всей Украине", - сказал он. "Если мы не сделаем что-то большее, чтобы помочь им, то мы просто будем наблюдать, как все больше украинцев будут покидать страну".

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И, к сожалению, эти перестановки не уменьшают давних беспокойств относительно крайне персонализированного и, по мнению некоторых, авторитарного способа правления Зеленского, в частности его зависимости от узкого круга доверенных друзей и советников в Офисе президента. Некоторые из этих лиц, которые имеют власть и в значительной степени не подотчетны, не получают заработной платы, а некоторые из них даже были объектами расследований о взяточничестве в прошлом.

Увольнение Кулебы, в частности, рассматривается как еще один пример того, как окружение Зеленского избавляется от людей, которые готовы ставить под сомнение и бросать вызов. Это соответствует предыдущему увольнению главнокомандующего Вооруженных сил генерала Валерия Залужного, который конфликтовал с Зеленским относительно стратегии войны и необходимости мобилизации большего количества людей для участия в боевых действиях. Высокий рейтинг Залужного также не понравился пристальной и ревнивой президентской администрации.

И Кулебой, и Залужным восхищались и западные чиновники, и их уход от дел - вместе с увольнением бывшего министра обороны Алексея Резникова в прошлом году - вызвал определенное беспокойство. Нельзя сказать, что кто-то из них высказывал такие опасения публично, опасаясь дать России пропагандистский повод, хотя некоторые западные лидеры поспешили выразить свое восхищение Кулебой в социальных сетях, в частности бывшая премьер-министр Эстонии и нынешний кандидат на пост главы внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас: "У вас была одна из самых сложных работ в мире, я благодарю вас за вашу чрезвычайную профессиональную и личную преданность", - написала она в социальной сети X вскоре после этой новости.

Залужного считали дальновидным, адаптивным и эффективным командиром. "Инновационная тактика Залужного, его децентрализация принятия решений на поле боя и гибкий, небюрократический подход к сотрудничеству с частными донорами и волонтерами обеспечили технологии и инновации, которые обеспечили первые успехи Украины", - пишет аналитик Адриан Каратницкий в своей новой книге "Украина на поле боя".

Тем временем увольнение Кудрицкого вызвало редкую публичную критику со стороны западных доноров. В письме к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю представители ЕС и международных финансовых институтов выразили свою тревогу и предостерегли от подрыва независимости "Укрэнерго" от правительства. До недавнего времени сеть контролировал наблюдательный совет, неподконтрольный Министерству энергетики или политикам, и сейчас это под угрозой. Если структура управления будет изменена, это "может поставить под угрозу нашу коллективную способность поддерживать "Укрэнерго" и другие приоритетные меры жизненно важной энергетической безопасности Украины", - предупреждают они в письме. А послы G7 усилили это послание, распространив его в Твиттере.

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В разговоре с Politico Кудрицкий сказал, что правительство давно хотело получить прямой контроль над "Укрэнерго", еще до российского вторжения: "Европейцы поддерживают идею, что системными операторами и критически важными стратегическими компаниями должны управлять люди с соответствующими специальными навыками и опытом, и что вы не должны позволять политикам принимать решения по операциям или вмешиваться в них", - сказал он.

Он добавил, что его увольнение не было личным. "Речь идет о централизации власти, и я могу сказать вам, что если бы мы не работали независимо последние два года, мы бы не смогли удержать систему в рабочем состоянии".

Случай Резникова был несколько иным, поскольку не было другого выбора, кроме как уволить его - его министерство было охвачено коррупционными скандалами, связанными с завышенными ценами на продукты и защитное снаряжение для фронтовых подразделений, и его обвиняли в провале надзора за ними. Но Залужный и Кулеба - это разные кейсы, как и Кудрицкий. И согласно опросу, проведенному в прошлом месяце, более половины украинцев сейчас считают, что офис Зеленского осуществляет чрезмерное влияние на государственные и правоохранительные органы, суды, антикоррупционные органы, а также парламент страны.

Защитники Зеленского говорят, что война требует твердой руки, и нет времени на демократические тонкости, когда борешься с российским автократом, который хочет стереть Украину с лица земли и не верит, что она должна существовать как государство. Но, соглашаясь с тем, что нельзя допустить, чтобы шумиха о демократии негативно влияла на обороноспособность Украины, критики Зеленского отмечают, что другие лидеры военного времени применяли заметно иной подход. В частности, британский лидер Уинстон Черчилль полагался на команду влиятельных министров, представлявших весь политический спектр, чтобы сформировать военный кабинет, который сбалансировал интересы и мог завоевать лояльность населения.

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И хотя за рубежом Зеленского считают военным лидером со львиным сердцем, а его вдохновенная риторика и обаятельное ораторское мастерство завоевывают сердца аудиторий от Вашингтона до Лондона и от Брюсселя до Варшавы, популярность Зеленского неуклонно падает в его собственной стране. Украинцы всегда относились к нему более скептически.

Конечно, они хвалили его за то, что он стоял на своем, когда российские танки наступали на Киев. И украинцы останутся благодарными за его первые ежедневные сообщения в военное время, которые сплотили нацию - так же, как зажигательные парламентские речи Черчилля укрепили британское сопротивление.

Но война ничего не сделала с довоенным популистским нетерпением Зеленского к сложностям управления, а также не научила его воздерживаться от советов, предоставленных другими людьми, кроме лояльных к нему, или терпимо относиться к парламентскому надзору.

Его критики уже давно опасаются, что Украина начнет расплачиваться за то, что некоторые называют постсоветским менталитетом командно-административного управления, утверждая, что в значительной степени устойчивость страны можно объяснить гибкостью и инновационностью ее народа и настойчивостью гражданского общества, которые вмешались, чтобы поддержать государство, когда оно оказалось недееспособным, - и это то, чему такая консолидация власти противоречит и что она ослабляет.

Перевод с английского - Texty.org.ua